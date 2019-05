Alexela ostab poole Õhtulehest

Õhtulehe omanikeringi sisenevad vennad Hääled Foto: Raul Mee

Marti ja Heiti Hääle energiakontsern Alexela kavatseb siseneda meediaärisse ning ostab poole Õhtulehte kirjastavast ettevõttest, saades sellega Ekspress Grupi partneriks.

Vastavalt konkurentsiametile esitatud taotlusele on Alexela omandamas 50%-list osalust ASis Õhtuleht Kirjastus ja siseneb nimetatud tehinguga Eesti meediamaastikule, teatas Alexela. Kontserni juhatuse esimehe Andreas Laane sõnul leiab Alexela, et eraisikutele energiatoodete pakkumise kogemus on hea eeldus ka meediaäris läbi lüüa, kuid ettevõtte sammul on ka suurem tagamõte.