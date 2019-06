Kuhjunud kahjumiga võitlev Estonian Cell lükkab teenitud miljonid tööle

Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe nimetab eelmise aasta müügitulemust suurepäraseks. Foto: Andras Kralla

Haavapuitmassitootja Estonian Cell investeerib kogu 2018. aasta kasumi 20 miljoni euro suurusesse investeeringuteprogrammi, teatas ettevõte.

Kui varem teenis Lääne-Virumaal Kundas tegutsev Estonian Cell nii palju kahjumit, et see kuhjus 2014. aasta lõpuks rohkem kui 22 miljoni euroni, siis pärast seda hakkas ettevõte stabiilselt kasumit teenima. Lausa nii hästi, et 2017. aasta puhaskasum kasvas 10,9 miljoni euroni ning eelmisel aastal juba 15 miljonini, selgub Äripäeva Infopanka laekunud värskest majandusaasta aruandest. Nüüd teenitud 15 miljonit eurot investeerib ettevõte täielikult tootmismahu ja efektiivsuse kasvatamisse.