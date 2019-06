Škoda tagaistmelt krüptomiljonäriks ehk ettevõtjad, kel jagus raha ka Raimond Kaljulaidile

Raimond Kaljulaidile kampaaniaks kõige rohkem raha andnud ettevõtjad on esimesed Äripäeva Rikaste TOPi jõudnud krüptoärimehed.

Postimees kirjutas täna, et üksikkandidaadina Euroopa Parlamenti kandideerinud Raimond Kaljulaid kulutas kampaaniale 95 240 eurot. Tema kampaania kõige suuremad rahastajad olid krüptoettevõtjad Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko, kellest kumbki toetas Kaljulaidi kampaaniat 10 000 euroga. Äripäev on meeste ühise krüptoäri tagamaid põhjalikult avanud. Tehnikanohikust Sergei Potapenko (vara väärtus 9 mln eurot), eelmises elus tooraine kaupleja ametit pidanud Ivan Turõgin (vara väärtust 14,9 mln eurot) ning pea kümme aastat Credit Suisse'is Zürichis ja Londonis töötanud Anton Altement on kolm lapsepõlvesõpra Jõhvist, kellel on krüptomaailmas suured plaanid.