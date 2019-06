Linnavalitsus paneb JOKK-korteritele käe ette

Tallinna linnavõimud ei kavatse pealt vaadata, kuidas eluruumideks mittemõeldud hoonetesse kortereid püütakse ehitada. Foto: Liis Treimann

Tallinna linnavõimud on lõpuks sihikule võtnud arendajad, kes büroohoonetes kortereid arendades eluruumidega seotud nõuetest püüavad kõrvale hiilida.

Laki 24 asuvast Laava Apartmentsi arendusest, mis ehitusloa järgi on hostel, kirjutas Äripäev mai lõpus. Nüüd on Mustamäe linnaosa valitsus teinud linnaplaneerimise ametile ettepaneku hoonele kasutusluba mitte anda. "Kui luba ei ole, siis maja ei tohi kasutada ja kui kasutatakse elamise otstarbeks, siis rikutakse ehitusseadusi ja vastavalt seadusele on trahvid päris krõbedad," ütles linnaosavanem Lauri Laats Eesti Päevalehele ja nimetas arendaja korraldatud olukorda trikitamiseks.

Arendaja Scandium Kinnisvara plaanib püstitada ka teise hosteli, mis viiks korterite arvu kahe hoone peale kokku 300-ni, kuid Laats ütles, et praegu uut ehitusluba välja ei anta.

"Oleme siit ja sealt kuulnud, et osa arendajaid soovib hakata hosteleid püsti panema, eks hakkame kõiki neid asju valvsama pilguga menetlema," lisas Laats.

Loe pikemalt Eesti Päevalehest.

Äripäevale põhjendas Scandium Kinnisvara juhatuse liige Maido Lüiste otsust büroohoones kortereid arendada parkimiskohtade probleemiga. "Väga lihtne põhjendus – meie majas on 121 üürikorterit. Kui need teha elumaale, peaks iga korteri kohta olema vähemalt üks parkimiskoht või rohkemgi, sõltuvalt, mis tsoonis hoone paikneb. Näeme, et üürnikud ei vaja neid. Laava majas on 13 parkimiskohta ja meil oli tükk tegemist, et neid maha müüa," ütles Lüiste.