Rain Lõhmus näeb turul mõttetuid projekte

Foto: Andras Kralla

LHV asutaja ja suuromanik Rain Lõhmus ütles intervjuus Postimehele, et madala intressimäära tõttu tegeletakse ilmselt palju projektidega, mida normaalsetes tingimustes ei tehtaks.

Rain Lõhmus ütles intervjuus Postimehele, et inimesed on ära unustanud, et kunagi oli rahal hind ja intress oli tõsine asi, ning sellel on halvad tagajärjed.

Rain Lõhmus asus värskeimas Äripäeva Rikaste TOPis 28. kohal ja tema ettevõtlusvara väärtuseks arvutas Äripäev 94,5 miljonit eurot.

"Intressimäär oli justkui latt, mõõdupuu – projektid, mis annavad kõrgema tootluse kui intressimäär, tehakse ära, mis annavad madalama, visatakse nurka. Praegu on see latt aga maa all, igaüks astub sellest üle ja isegi ei märka seda. Kuna loomulikkus on hävitatud, tehakse praegu ilmselt väga palju mõttetuid asju," rääkis Lõhmus ja lisas, et millal ja kui suure pauguga maa alt välja tullakse, ei oska ta ennustada.

Intervjuud Rain Lõhmusega saab pikemalt lugeda Postimehest.

Varem on Äripäevale sama mõtet avaldanud Viljar Arakas. "Mulle tundub, et kogu sektor võtab iseenesestmõistetavana, et euribor on miinuses. See ei ole nii. Kui vaadata Euroopa Keskpanga nõukogu liikmete seisukohti, siis see võib muutuda varem, kui turud arvavad. Ma julgen väita, et enamik kinnisvaraturul tegutsejaid ei ole sellega arvestanud."

Arakas rääkis, et kui nemad kunagi kümme aastat tagasi EfTENiga alustasid oli euribor 5 protsenti. "See ei ole meil meelest läinud. Kui me projekte hindame, kasutame euribori 2 protsenti pluss veel laenumarginaal ka 2 protsenti. Kui sa oled korteriarenduses, kus sa teed projekti ära aasta-paariga, siis näed asju paremini ette. Aga kui ostad äri, mida plaanid hoida viis, seitse, kümme või enam aastat, siis kindlasti tasub arvestada euriboriga 2 protsenti, kui mitte rohkem. Kas või stressitesti jaoks: kui euribor on seal, kas projekt on nii-öelda ninaga vee peal, kas raha ülejääk on sinu kui investori jaoks piisav. Need küsimused tasub enda käest ära küsida," selgitas ta.

Arakas rõhutas toonases intervjuus ka seda, et konkurents Balti pangandusturul on vähenenud ja see tähendab selgelt kõrgemaid marginaale. "Me ei räägi siin praegu euriborist, me räägime riskimarginaalidest ja ka muudest laenutingimustest. Selle aspektiga ei arvesta enamik kinnisvaraturu osapooltest, kuna me oleme ära hellitatud väga heade laenutingimustega. See trend on muutumas. See ei muutu üleöö, aga kui see muutub, siis see muutub vaikselt ja ühes suunas – laenukulud lähevad üles."

Euroopa Keskpank pikendas juuni alguses Vilniuses toimunud kohtumisel lubadust hoida intressimäärad rekordiliselt madalal kuni 2020. aasta keskpaigani.