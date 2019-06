Kullaäri petuskeemis paistavad Tallinna Äripanga jäljed

Kaht Tallinna Äripanga ekspolitseinikust osakonnajuhti kahtlustatakse rahapesus. See peaks justkui maha võtma arvamuse, et uurimisasutused jätavad panga ja selle omanikud rahule, kui kollektiivis on piisavalt palju jõustruktuuride endiseid töötajaid.

Teisalt on ühes kohtuasjas kerkinud küsimus, kas Äripanga suurim aktsionär ja tema lähisugulased on seotud kullaäri käibemaksu petuskeemiga. Huvitaval kombel on prokuratuur otsustanud kriminaalasja mitte algatada.