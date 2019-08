Euroopa Komisjon tõttab eelarvereegleid lihtsustama

Väidetavalt kavatsetakse eelarvereeglistik vaadata üle 12 kuu jooksul alates sellest, kui uus Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen asub ametisse novembris. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Euroopa Komisjon kavatseb leevendada euroala eelarvereegleid selliselt, et raskustes valitsustel oleks üleliigse võla vähendamisel pehmemad eesmärgid, kirjutab Financial Times.

Kui praegu peavad riigid, kellel on suurem võlakoormus kui 60% SKPst, vähendama oma võlakoormust 1/20 võrra aastas kolme aasta jooksul, siis nüüd on ametnikud tunnistanud, et enamiku valitsuste jaoks on see eesmärk võimatu, kui majandus näitab langustrendi ja inflatsioon on madal.