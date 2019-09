Tallinna korterimüüja ei häbene kõrget hinda

Korteriomanikud püüvad korterit müüa isegi kuni 50protsendise juurdehindlusega võrreldes tegeliku turuväärtusega. Foto: Raul Mee

Tallinnas küsivad müüjad enda korteri tegelikust turuväärtusest ligi viiendiku kõrgemat hinda, näitas City24 korteritehingute analüüs. Kohati ulatub vahe aga ligi 50 protsendini, teatas portaal.

"Eriti suured on hinnakäärid Pirita korterite turul, kus on müügis hulk väga kalleid kortereid, aga tehinguid tehakse märksa tavalisemate kodudega," selgitas City24 juht Karin Noppel-Kokerov. "Nii küsivad müüjad Pirital keskmiselt ligi poole võrra kõrgemat hinda, kui on selle linnaosa reaalne tehingute hinnatase."