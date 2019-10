Liitlase orgia luksusjahil seab takistuse Orbani võidule Ungari valimistel

Kui tavaliselt on Ungari võimuerakonna Fideszi skandaale aitanud maandada Viktor Orbani raudne haare riikliku meedia üle, siis viimase seksiskandaali mõju selgub täna õhtul kohalike valimiste tulemuste avalikustamisel. Foto: FERENC ISZA

Vahetult enne tänaseid kohalike omavalitsuse valimisi Ungaris, lekitati internetti video luksusjahil toimunud orgiast, kus on näha ka koalitsiooni liidri ja peaministri Viktor Orbani liitlast Györi linnapead Zsolt Borkaid. Video andis opositsioonile ootamatu viimase hetke kingituse.

Orban on viimase kümne aasta jooksul suurendanud enda võimuhaaret Ungaris, survestades kodanikuühiskonna liikumisi ning saavutades kontrolli suure osa riikliku meedia üle. Täna toimuvatel Ungari kohalikel valmistel on oluline küsimus, kas videoskandaal on ka Orbani mainet rikkunud või õnnestub tal puutumatuks jääda, vahendas Bloomberg.