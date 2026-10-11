Eesti noored ehitavad miljardiäri, mis võib muuta äppide programmeerimise tarbetuks

Uku Joost Annus (24), Kevin Akkermann (23) ja Karl Kiilaspää (21) on Tallinnas Krulli kvartalis pannud püsti IT-firma, millega loodavad luua ükssarviku ja visata kinda Räniorule endale.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas kolm väga noort asutajat jõudsid läbikukkunud menopausiäpi ideest platvormini, millega on loodud juba kümneid tuhandeid äppe;
- mida rääkis Uku Joost Annus Bilt.me kasvuplaanidest, investorite ootustest ja sellest, kuidas nad tahavad Ränioru konkurendile vastu saada.