IT-ettevõtja pöörab Norra mõisa tolteegi indiaanlaste filosoofia keskuseks

48aastane Rein Lemberpuu on edu saavutanud investeeringutega start-up-firmadesse ja ärikinnisvara rendiga. Mehe tegelik kiindumus on aga tolteegi indiaanlaste teadmiste süsteem – tolteekide ideede põhjal on ta ümber kujundamas Norra mõisa Järvamaal.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas põhjendab Rein Lemberpuu, et just Norra mõisast saab tolteegi filosoofia ja enesearengu koolituste uus keskus;
- millised suured plaanid on omanikul mõisa, kanalite ja kõrvalhoonete taastamiseks ning kust tuleb selleks raha.