IT-ettevõtja pöörab Norra mõisa tolteegi indiaanlaste filosoofia keskuseks

“Mulle tundus, et ma olen väga hea ettevalmistuse saanud, aga kohe, kui ma istusin lennukile, siis ma mõtlesin – mida pekki ma teinud olen? Kuhu ma olen ennast kirja pannud?” meenutas Patrik Roostfeldt, kuidas ta sõitis USAsse esimest korda raamatuid müüma.