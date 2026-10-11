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Raadiohitid: eesootava talve kaotajad ja suur börsisügis

Lõppeval nädalal kuulati kõige rohkem jutte investeerimisest, kaubandusest ja eesootavast kallist talvest.

Nädala kuulatuimad Äripäeva saated keskendusid investeerimisele, kallinevale talvele ja jaekaubandusele. Investor Toomase portfell jõudis septembris rekordini, kuid Novo pikaajaline langus valmistab jätkuvalt peavalu. Saates Äripäev eetris tõdesid ajakirjanikud, et talve suurimad kaotajad on kodulaenu, gaasikütte ja bensiini- või diiselautoga inimesed. Coop Eesti Keskühistu juht Rainer Rohtla lubas pärast Prisma ülevõtmist kasvatada turuosa üle 30%.

Kopenhaageni börsil noteeritud ravimitootja Novo madalseis hakkab ka kõige kannatlikemaid investoreid proovile panema.
  • Kopenhaageni börsil noteeritud ravimitootja Novo madalseis hakkab ka kõige kannatlikemaid investoreid proovile panema.
  • Foto: Mads Claus Rasmussen/Reuters/Scanpix
Investor Toomase kannatus katkes: “Novo ajab ikka juba närvi küll”
Investor Toomase portfell lõpetas septembri uuel rekordtasemel, kuid kogu pilt pole sugugi roosiline. Kõige rohkem valmistas peavalu Novo, mille pikk langus on pannud börsitoimetuse ajakirjanike kannatuse korralikult proovile.
Värskes “Investor Toomase tunnis” võtsid börsitoimetuse ajakirjanikud Jaan Martin Raik, Joonas Piir ja Kaspar Viira kokku septembri portfellitulemuse, vaatasid üle kuu jooksul tehtud tehingud ning arutasid, kuhu võiks järgmisena vaba raha paigutada.
Ühe suurema murekohana tuli taas jutuks Novo. Ravimitootja aktsia on investor Toomase portfellis püsinud pikalt miinuses ning lootus selle pöördumisele pole seni täitunud. “Novo ajab ikka juba närvi küll,” võeti saates olukord kokku.
Investor Toomase tund
Investor Toomase kannatus katkes: „Novo ajab ikka juba närvi küll“
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Peatükid
Ühise portfelli täbarast seisust välja toonud paar: “Olime 80 protsendiga miinuses”
Sisuloojate Hanna Martinsoni ja Harri Hansoni investeerimisportfell käis kõige valusamal hetkel 80 protsendiga miinuses. Nüüdseks on paar suutnud selle vinnata 30‒40 protsendiga plussi.
“See esimene hetk, kui sa oled seal 80 protsendiga miinuses, on väga tume koht,” meenutas Hanson. Samas tunnistas ta, et kõrvetada saamine on kasvatanud teda investorina palju.
Kui portfell vajus sügavale punasesse, heitis Martinson elukaaslasele ette tema investeerimisotsuseid – enda sõnul esimest ja viimast korda.
Saadet juhtis Mai Kroonmäe.
Äripäeva fookuses
Ühise portfelli täbarast seisust välja toonud paar: "Olime 80 protsendiga miinuses"
00:00
Kristjan Liivamägi: nüüd võtaksin julguse kokku ja eelistaksin karjäärile perekonda
Investor ja majandusteadlane Kristjan Liivamägi rääkis Äripäeva raadio värskeimas saatesarjas “Tagasilöök” karjääri kõige valusamatest, aga tagantjärele kasulikest perioodidest.

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"Ma alustasin investeerimisega 2006 ja sain väga kiiresti väga valusad õppetunnid. Umbes sellel ajal jäi mulje, et kõik toob suurt tootlust ja investeerimine on see kuldne teekond, mille abil rikastuda," meenutas Liivamägi.
Veel tuli peaasjalikult ebaõnnestumistele keskenduvas saates juttu vaesusest, haridusest ning pere ja töö tasakaalust. Saadet juhtis Joonas-Hendrik Mägi.
Tagasilöök
Kristjan Liivamägi: nüüd võtaksin julguse kokku ja eelistaksin karjäärile perekonda
00:00
Peatükid
Äripäev eetris: selle talve kaotajal on kodulaen, gaasiküte ja diiselauto
Eelmise nädala põhjal võib eesootava talve kaotajateks pidada suurt osa Eesti elanikest, tõdesid ajakirjanikud arvamussaates “Äripäev eetris”.
Nimelt saavad rahaliselt pihta inimesed, kes on ostnud pangalaenuga kodu, mida kütavad gaasiga, ning sõidavad ka bensiini- või diiselautoga.
Stuudios olid ajakirjanikud Kristjan Pruul, Lauri Leet ja Karl-Eduard Salumäe.
Äripäev eetris
Äripäev eetris: selle talve kaotajal on kodulaen, gaasiküte ja diiselauto
00:00
Peatükid
Rainer Rohtla: Coop annab konkurentidele tuld
2028. aasta Coopi jaeketi turuosa ületab Eestis 30 protsendi piiri, lubas Coop Eesti Keskühistu juht Rainer Rohtla saates “Kuum Tool” konkurentidele tuld anda ka pärast Prisma Peremarketi ülevõtmist.
“Me võtame 2027. aastal välja kõik positiivsed võidud kogu sortimendi ja kõige sellega, mida antud tehinguga soovisime saavutada,” märkis Rohtla. Pärast Prisma ülevõtmist hinnatakse Coopi turuosa Eestis seni 28 protsendile.
Prisma ülevõtmise riskidest rääkides tõi Rohtla välja esmalt asjaolu, et Prisma ise ei ole suutnud Eestis kasumit teenida, ja teiseks just asjaolu, et Prisma kauplused on väga suured, kuni 10 000ruutmeetrised, mille opereerimise kogemust Coopil ei ole.
Saadet juhtis Meelis Mandel.
Kuum tool
Rainer Rohtla: Coop annab konkurentidele tuld
00:00
Peatükid
Värskelt riidebrändi loonud noor: selleks pole vaja kellegi luba, et hommikul ärgates hakata disaineriks
Augusti algul riidebrändiga Islaa välja tulnud Ane Mitt oskas vaid sokiauku kinni traageldada, kui viis paberile kritseldatud disaini õmblejale, et valmiks esimene prototüüp. “Sa ei pea kõike oskama, et alustada,” on ta veendunud.
Kahel töökohal rapsinud noor taipas ühel hetkel, et midagi on tema elus paigast. “Nii väsitav oli. Vaba aega ei olnud kuidagi üldse. Kogu aeg töötasin, aga samas raha ka ei olnud.”
Selleks, et jätta palgatöö ja loodetavasti tulevikus vältida sentide lugemist, pidi ta esmalt mõistma, et alustamiseks ei ole vaja kellegi luba.
Saadet juhtis Mai Kroonmäe.
Lihtsalt alusta
Värskelt riidebrändi loonud noor: selleks pole vaja kellegi luba, et hommikul ärgates disaineriks hakata
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Äripäeva Akadeemia
Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
8 akadeemilist tundi
02.-03.11.2026 ja 09.-10.11.2026 Küberturbejuhi kool
Äripäeva Akadeemia
Küberturbejuhi kool
Kursuse maht 72 akadeemilist tundi (jaotatud 4-le päevale), millest 32 ak h on auditoorne õpe ja 40 ak h iseseisev õpe.

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