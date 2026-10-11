Tagasi Raadiohitid: eesootava talve kaotajad ja suur börsisügis Lõppeval nädalal kuulati kõige rohkem jutte investeerimisest, kaubandusest ja eesootavast kallist talvest. Loe AI kokkuvõtet Nädala kuulatuimad Äripäeva saated keskendusid investeerimisele, kallinevale talvele ja jaekaubandusele. Investor Toomase portfell jõudis septembris rekordini, kuid Novo pikaajaline langus valmistab jätkuvalt peavalu. Saates Äripäev eetris tõdesid ajakirjanikud, et talve suurimad kaotajad on kodulaenu, gaasikütte ja bensiini- või diiselautoga inimesed. Coop Eesti Keskühistu juht Rainer Rohtla lubas pärast Prisma ülevõtmist kasvatada turuosa üle 30%.

Investor Toomase kannatus katkes: “Novo ajab ikka juba närvi küll”

Investor Toomase portfell lõpetas septembri uuel rekordtasemel, kuid kogu pilt pole sugugi roosiline. Kõige rohkem valmistas peavalu Novo, mille pikk langus on pannud börsitoimetuse ajakirjanike kannatuse korralikult proovile.

Värskes “Investor Toomase tunnis” võtsid börsitoimetuse ajakirjanikud Jaan Martin Raik, Joonas Piir ja Kaspar Viira kokku septembri portfellitulemuse, vaatasid üle kuu jooksul tehtud tehingud ning arutasid, kuhu võiks järgmisena vaba raha paigutada.

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"Ma alustasin investeerimisega 2006 ja sain väga kiiresti väga valusad õppetunnid. Umbes sellel ajal jäi mulje, et kõik toob suurt tootlust ja investeerimine on see kuldne teekond, mille abil rikastuda," meenutas Liivamägi.

Veel tuli peaasjalikult ebaõnnestumistele keskenduvas saates juttu vaesusest, haridusest ning pere ja töö tasakaalust. Saadet juhtis Joonas-Hendrik Mägi.

Äripäev eetris: selle talve kaotajal on kodulaen, gaasiküte ja diiselauto

Eelmise nädala põhjal võib eesootava talve kaotajateks pidada suurt osa Eesti elanikest, tõdesid ajakirjanikud arvamussaates “Äripäev eetris”.

Nimelt saavad rahaliselt pihta inimesed, kes on ostnud pangalaenuga kodu, mida kütavad gaasiga, ning sõidavad ka bensiini- või diiselautoga.

Stuudios olid ajakirjanikud Kristjan Pruul, Lauri Leet ja Karl-Eduard Salumäe.

Rainer Rohtla: Coop annab konkurentidele tuld

2028. aasta Coopi jaeketi turuosa ületab Eestis 30 protsendi piiri, lubas Coop Eesti Keskühistu juht Rainer Rohtla saates “Kuum Tool” konkurentidele tuld anda ka pärast Prisma Peremarketi ülevõtmist.

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“Me võtame 2027. aastal välja kõik positiivsed võidud kogu sortimendi ja kõige sellega, mida antud tehinguga soovisime saavutada,” märkis Rohtla. Pärast Prisma ülevõtmist hinnatakse Coopi turuosa Eestis seni 28 protsendile.

Prisma ülevõtmise riskidest rääkides tõi Rohtla välja esmalt asjaolu, et Prisma ise ei ole suutnud Eestis kasumit teenida, ja teiseks just asjaolu, et Prisma kauplused on väga suured, kuni 10 000ruutmeetrised, mille opereerimise kogemust Coopil ei ole.

Saadet juhtis Meelis Mandel.

Värskelt riidebrändi loonud noor: selleks pole vaja kellegi luba, et hommikul ärgates hakata disaineriks

Augusti algul riidebrändiga Islaa välja tulnud Ane Mitt oskas vaid sokiauku kinni traageldada, kui viis paberile kritseldatud disaini õmblejale, et valmiks esimene prototüüp. “Sa ei pea kõike oskama, et alustada,” on ta veendunud.

Kahel töökohal rapsinud noor taipas ühel hetkel, et midagi on tema elus paigast. “Nii väsitav oli. Vaba aega ei olnud kuidagi üldse. Kogu aeg töötasin, aga samas raha ka ei olnud.”

Selleks, et jätta palgatöö ja loodetavasti tulevikus vältida sentide lugemist, pidi ta esmalt mõistma, et alustamiseks ei ole vaja kellegi luba.

Saadet juhtis Mai Kroonmäe.