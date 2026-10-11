Linas Agro sai Eesti äri laiendamiseks 15 miljoni eurose rahastuse

Swedbanki rahastus aitab Linas Agrol suurendada käibekapitali, parandada finantspaindlikkust ja tugevdada oma positsiooni Eesti põllumajandusturul. Ettevõtte emafirma Akola Group peab Eestit üheks oma pikaajalise kasvu oluliseks turuks.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas aitab 15 miljoni eurone rahastus Linas Agrol Eesti turul positsiooni tugevdada ja millist rolli näeb Liina Soovere selles põllumajandustootjate toetamisel;

miks peab Akola Group Eestit üheks oma tähtsaimaks kasvuturuks ning kuidas mõjutavad teraviljahinnad ja saagiväljavaated sektori järgmisi otsuseid.