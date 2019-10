Juncker: Brexiti lepe on valmis

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Junckeri sõnul on Euroopa Liidu ja Suurbritannia saavutanud kokkuleppe, mis austab mõlema osapoole huve. Foto: OLIVIER HOSLET

„Kui on tahe, siis on lepe,“ teatas Euroopa Komisjoni esimees Jean-Claude Juncker Twitteri vahendusel Brexiti leppe sõlmimisest. Junckeri sõnul on tegemist tasakaalustatud ja mõlema osapooli austava kokkuleppega.

„See lepe on tunnistus meie pühendumisest leida lahendus,“ toonitas Juncker säutsus. Euroopa Komisjoni lahkuv juht palus täna kogunevalt Euroopa Liidu ülemkogul Brexit lepe heaks kiita, vahendas Bloomberg.