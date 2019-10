Raadiohommikus: Skandinaavia pankade kasumid jahtumistuultes

SEB Eesti tegevjuht Allan Parik räägib neljapäevases hommikuprogrammis, kas pangad peaksid koguma puhvreid või avama tarbimise turgutamiseks laenuväravad. Foto: Andres Haabu

Kolmapäeval teatasid Eesti pangandusturu liidrid Swedbank ja SEB majandustulemused, mis on küll endiselt tugevad, kuid mida looritavad rahapesuriskid, pensionireform ja jahtuv Skandinaavia majandus. Kas pangad peaksid neis tingimustes koguma puhvreid või avama tarbimise turgutamiseks laenuväravad, sellest räägime SEB Eesti tegevjuhi Allan Parikuga.

Samuti võtme homme ühendust rahanduskomisjoni esimehe Aivar Kokaga (Isamaa), et teha kokkuvõtteid järgmise aasta eelarve esimesest lugemisest. Mis olid opositisiooni teravaimad kriitikanooled ja millised on valitsuse väljavaated vähendada lähiaastail riigi rahakoti puudujääki? Samuti kohtus Kokk Eesti Posti ja meediaväljaannete esindajatega ning leidis, et Express Posti ja Omniva ühisettevõttel on jumet. Miks? See selgub homme hommikul.

Lisaks räägime Arenguseire Keskuse pensionipõlve ennustusest, küsime, kui sotsiaalselt vastutustundlikud on Eesti ettevõtted ja mida arvab Üliõpilaskondade Liit teadus- ning kõrgharidusrahastuse ümber toimuvast.

Saadet juhivad Allan Rajavee ja Rivo Sarapik.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Brexit toimub. Või ei toimu. Segadus Briti poliitikas igatahes jätkub. Sellest hoolimata üritame saates mõtestada seda, mis Briti poliitikas ikkagi toimub, millal võiksid britid lahkuda Euroopa Liidust ning milliseks kujunevad Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelised suhted pärast Brexitit. Saates on külas välispoliitika analüütik ja ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski ning EBSi professor ja Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing. Saatejuht on Priit Pokk.

12.00–13.00 „Alustava ettevõtja A&O“. Uueks Eesti Skype´iks peetud ettevõtte Shipitwise´i looja ja juht Aleksander Gansen räägib ära, mis tegelikult valesti läks, et ettevõte pidi tegevuse lõpetama, ja mida ta täna teisiti teeks? Mis aitas tal üle saada raskest hetkest, kui töötajad olid koju saadetud ja toode valmis, kuid raha oli otsas? Kuidas ta end raskel hetkel kokku võttis ja alla ei andnud. Mis tundega ta kõik oma isiklikud säästud ettevõttesse investeeris ning kuidas kohtus Soome endise peaministri Juha Sipilä venna, ettevõtja Jouko Sipilä ning tema äripartneriga logistikaettevõttest Speys. Samuti kergitab ta veidi kaant uue ühisettevõtte klientide nimistult.

13.00–14.00 "Terviseuudised". Sügisel saabuvatest ülemiste hingamisteede viirushaigustest ja gripist räägib Laagri Perearstikeskuse perearst Elle-Mall Keevallik. Ta õpetab, kuidas teha vahet gripil ja teistel nn külmetushaigustel, kuidas end ise tohterdada ja millal minna arsti juurde. Samuti õpetab Keevallik ära tundma gripi tunnuseid ja selgitab, kes on enim ohustatud inimesed. Saadet juhib Violetta Riidas.

15.00–16.00 "Viimane mudel". Kui eelmises saates rääkisime sellest, mis on juhi roll ettevõttes küberturvalisuse tagamisel, siis sedapuhku kõneleme sellest, mida peaks silmas pidama tavalised töötajad: kuidas märgata, et midagi on valesti, kuidas peaks reageerima hädaolukordadele ning millised on ohtlikumad rünnakud. Sellel teemal räägivad Telia Eesti IT-juht Taavi Talve ning Telia ärikliendi üksuse direktor Tarmo Kärsna. Saatejuht on Priit Pokk.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz.

Rohkem infot saatekava kohta ja kuulamislingi leiate siit.