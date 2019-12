Mängus on kümned miljonid: Eesti Gaas läheb gaasihankega kohtusse

Nädala eest uute busside ostulepingust teatanud Tallinna Linnatranspordi ASi juhil Deniss Boroditšil pole veel aimugi, kas sügisest liinidele tulevatele gaasibussidele on kütuse tarnimine üldse tagatud. Foto: Liis Treimann

Tallinna gaasibusside gaasihanke võitnud uus tulija ICP Solutions jäi kaotust kandnud ­Eesti Gaasile hambusse ja asi liigub kohtusse. Mäng käib kümnete miljonite peale.

Eesti viimaste aastate ühes suurimas ja pikaajalisimas gaasihankes kolmandale kohale jäänud Bussitanklad OÜ emafirma Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov ütles, et nad otsustasid hanke vaidlustada, sest see on kogu gaasiturule, varustuskindlusele ja gaasi kasutamise mainele väga oluline. Võitja, ICP Solutionsi juhatuse liige Siim Tenno leiab, et teise poole argumendid lihtsalt ei päde.