Partneri kirstu viimase naela löönud ettevõtja: pidime end päästma!

lvar Kõue juhitava High Voltage'i peamine klientuur tuleb väljastpoolt Eestit. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Tänavu Äripäeva gasellfirmade hulka tõusnud High Voltage tegevjuhi Alvar Kõue hinnangul jätkab kodumaine kinotööstus õitsemist, sest hoolimata EV100 filmiprogrammi raha lõppemisest tõmbab Eesti välismaiste kinomeistrite pilke, mistõttu on pigem küsimus, kuidas kasvavat nõudlust täita.

„Kui alustasime võttetehnika rentimisega, siis konkurendid ja ka osa produktsioonifirmasid ütlesid, et see turg on juba üleküllastunud ja see, millega te tegelete, on lauslollus,“ märkis Kõue Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Sellegipoolest uskusid High Voltage'i loojad enda pakutavasse innovatsiooni ja ei näinud ühtegi konkurenti.