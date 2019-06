Nolani suurfilm jätaks Eestisse 16 miljonit

Kultuuriminister Tõnis Lukas soovitas Lasnamäel panna lisabussid võttekohtade juures sõitma, et linnarahvas saaks filmivõtteid bussidest uudistada Foto: Raul Mee

Tuntud lavastaja Christopher Nolani kavandatava filmi "Tenet" eelarves on kulud Eestis filmimiseks 16 miljonit eurot, ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

"Kui linnavalitsus paneb ühele kaalukausile, et tekib liiklussegadus ja kommunaalraskused ning pahased linnakodanikud, siis tekib tunne, et see veabki kaalukausi alla ja mida sinna teisele poole panna? Teisel kaalukausil on 16 miljonit eurot, mis filmi eelarve järgi Eestis kulub," ütles kultuuriminister Tõnis Lukas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.