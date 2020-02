Eesti kinotööstuse innovaator: kirglik andmeanalüüs annab olulise eelise

Eesti kinotööstuses innovatsiooni teinud High Voltage’i asutaja ja juht Alvar Kõue ütles Gaselli Kongressil, et andmetega töö tegemise oskus on tänapäeval väga oluline ning see annab suure eelise.

Alvar Kõue rääkis, et kord tema firma rendivara varastati ja pandi müüki. Ta kogus foorumite kaudu infot ja leidis oma tehnika ise üles. Eesti politsei oli sealjuures väga abivalmis, aga neil ei oleõigust vaadata kogu informatsiooni kui asitõendit. Foto: Raul Mee

Kõue rääkis laval nii oma juhtimisotsuste tegemisest kui ka kogemusest, kus tema firma rendivara varastati ja seejärel pandi müüki. “Ma sain nelja foorumi kaudu oma firma vara liikumise kohta infot koguda. Sest need andmed olid olemas, lihtsalt tuli otsida ja seoseid luua ja kõik talletatakse, sa pead küsima õige küsimuse ja tundma ära andmete õige kokkulangemispunkti, mis annab võimaluse edasi liikuda,“ mainis Kõue.