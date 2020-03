Miljoneid investeerinud tööstus loodab valitsuse asemel iseendale

Jalaxi tehasesse on viimasel ajal korralikult investeeritud ja kuigi kokkuvõttes läks 2018. aasta müügikäibe poolest oodatust veidi kehvemini, liiguti efektiivsuse ja kasumlikkuse poolest plaanitust paremini. Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja / Scanpix

Metallitööstus Jalax investeeris kiire kasvu saavutamiseks üle 3 miljoni euro, kuid ettevõte tajub, et välismaised kliendid on ettevaatlikuks muutunud ja tööjõuturul vastu pidamiseks tuleb kõvasti pingutada, kusjuures siin ei tule kasuks ka valitsuse isevärki Excel.

Metallelementide ja -mööbli tootja Jalaxi üks omanik ja juhatuse liige Peeter-Aleksander Allik ütles, et Jalaxit mõjutavad kõige rohkem muudatused välisturgudel, kuna ettevõtte peamised kliendid on väljaspool Eestit või siis Eesti suurkliendid, kes ise müüvad oma tooteid välisturgudel. „Enamik väliskliente on veidi ettevaatlikud ja ootavad, kuhu suunas ikkagi lõplikult maailmamajandus ning poliitika suunduma hakkavad,“ rääkis ta.