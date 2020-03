Eesti toidutootjad kinnitavad: toitu jagub

Lehmad lüpsavad ja kanad munevad, eelmise aasta viljasaagist on varud olemas, seega saab leiba ja loomasöödaks jagub ka. Uurisime milline on kriisiolukorras toidutootjate prognoos võimalikest tekkivatest tõrgetest toidu tootmisel, ladustamisel, logistikal ja kättesaadavusel?

HKScan on kriisideks valmis. Foto: Andras Kralla

AS HKScan Estonia juhatuse esimehe Anne Mere sõnul on nad, rahvusvaheliselt tegutseva toidutööstusena, kriisideks ette valmistunud. „Kriisideks ettevalmistumine sellisteks olukordadeks osa meie tööst. See tähendab, et me juba toimime vastavalt ettevaatusabinõudele ning oleme nõudnud koostööpartneritelt sama, et tagada põllumajandus- ja tootmisüksuste tavapärane töö ning klientide tellimuste täitmine. Jälgime olukorda pingsalt ning vastavalt varem kokkulepitud toimimisplaanidele oleme valmis reageerima muutuvatele turuoludele ja –tõrgetele,“ ütles Anne Mere.