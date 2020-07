Neste: Lätis tankimine on vähenenud poole võrra

Diisliaktsiisi langetamine tegi kütuse hinna Eestis odavamaks. Foto: Liis Treimann

Diislikütuse aktsiisilangetuse tulemusel on suurim kaubavedude tankimise tagasivool Eestisse toimunud Lätist, kus tankimised on kukkunud üle poole, ka Venemaa suunal on toimunud tarbimise liikumine Eestisse.

Rahvusvahelise vedaja jaoks on kindlasti täna soodsam tankida Eestis kui Lätis, ütles Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste Postimehele.