Raamatupidajate TOPi teine: reageerimise kiirus on olnud elulise tähtsusega

Leinonen OÜ tegevjuht Kaire Rebane. Foto: Meeli Küttim

Leinonen OÜ tegevjuht Kaire Rebane märkis saavutatud teise koha kohta, et head tulemused sünnivad vaid tänu heale meeskonnale ning võimele muutunud oludele kiiresti reageerida.

“Meie klientide usalduse on võitnud ka järjepidev töö protsesside, kvaliteedi ja töötajate professionaalsusega, kõik need tegurid kokku on meie kasvu taganud,” ütles Rebane. Leinoneni tegevuse kogemus Eestis on juba 27 aastat.