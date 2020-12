Raadiohommikus: lollikindel investeering, Eesti esiinnovaator ja raha kaasanud idud

See nädal on esimene kord ajaloos, mil USA börsil saab hakata panuseid tegema vee hinnale läbi futuurilepingute. Mida vette investeerimine tähendab ja kas tegemist on selle vajalikkuse tõttu lollikindla investeeringuga, sellest räägime esmaspäevases hommikuprogrammis. Foto: TASS/Scanpix