Hanschmidti, Ossinovski ja Ilvese toega idufirma otsib suurte fondide raha

Viveo Healthi juht Raul Källo (paremal) meelitas alles hiljuti ettevõtte nõunikuks Eesti endise presidendi Toomas Hendrik Ilvese. Foto: Viveo Health

Eesti telemeditsiini iduettevõte Viveo Health otsib suurte investeerimisfondide kapitali, et toetada laienemist Indias.

Ettevõtte teatel on Viveo Healthi platvorm kaasamas Indias 50 000 kohalikku arsti, kes asuvad igapäevaselt teenindama India patsiente. Spetsiaalses fookuses on COVID-19 sümptomitega kliendid. "Praegu on ettevõte aktiivses suhtluses mitme suure investeerimisfondiga, kuid ollakse veel valmis kaasama ka Eesti kapitali," märkis ettevõte pressiteates.