Karjaimmuunsus muutub järjest enam muinasjutuks

Viiruse muutumise tõttu ei ole ka koroonavaktsiinid andnud oodatud ja loodetud leevendust viiruse levikule ja karjaimmuunsuse saavutamisele. Foto: Liis Treimann

Kui koroonaviirus eelmisel aastal levima hakkas, mängisid valitsused kõikjal karjaimmuunsusele. Tõotatud maale, kus viirus lõpetab plahvatusliku leviku, sest ühiskond on selle vastu kaitstud. See ootus on järjest enam fantaasia, kirjutab Bloomberg.

Eeldati, et pandeemia pidurdub ja hääbub, kui ühiskonnast 60-70 protsendil inimestest on immuunsus kas läbi vaktsineerimise või läbipõdemise. Aga uued viirusetüved, nagu Delta, mis on nakkavam ja kiiremini leviv, tõstavad karjaimmuunsuse taseme kättesaamatutesse kõrgustesse.

