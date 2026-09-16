Tagasi Rikaste TOPi toimetaja: tippu jõudmiseks tuleb minna rahvusvaheliseks Äripäeva Rikaste TOPi tipust leiab tehnoloogia- ja finantsvaldkonna ettevõtjaid, kes on oma tegevusega kõvasti laienenud välisturgudel, rääkis edetabeli toimetaja Ken Rohelaan.

“Kui sa tahad tõesti väga suurt kasvu või saada väga suurt varaväärtust, siis tuleb minna rahvusvaheliseks,” märkis Rohelaan Äripäeva raadio hommikuprogrammis. TOPi tipust leiab Anthropicusse investeerinud Jaan Tallinna, Wise’i asutajad Kristo Käärmanni ja Taavet Hinrikuse ning Bolti asutaja ja juhi Markus Villigu, kes on kõik tehnoloogia- ja finantsettevõtjad.

Rohelaan rääkis veel, kui palju peab ettevõtja teenima, et TOPi jõuda, kuidas on muutunud TOPi koguväärtus ning milline roll on noortel.

Vestles Lauri Leet.