Rahu ja Madiberki vesinikuäri saab Euroopast pealt 20 miljoni euro toetust

Hispaania energiagigant Repsol investeerib 2 miljonit eurot siinsesse vesinikuseadmeid tootvasse ettevõttesse Stargate Hydrogen. Ettevõtte juht Marko Virkebau sõnas, et pinget ta ei tunne, küll aga suurt tunnustust.
Globaalse haardega Hispaania energiakontsern Repsol investeeris Eesti ettevõttesse Stargate Hydrogen, mis arendab kõrgtehnoloogilisi keraamilisi katalüsaatoreid vesiniku tootmiseks. Tehing on osa Repsoli strateegiast laiendada oma tegevust taastuvvesiniku vallas ja tugevdada koostööd tehnoloogiaettevõtetega, kellel on potentsiaal vähendada vesiniku tootmiskulusid.
Kristjan Rahu ja Taavi Madiberki suurosalusega Stargate Hydrogen avas Mustamäel vanas Standardi mööblitsehhis masinatööstuse. Enda väljatöötatud tehnoloogial põhineval toodangul on tellimusi juba aasta lõpuni.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.