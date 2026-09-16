Rahu ja Madiberki vesinikuäri saab Euroopast pealt 20 miljoni euro toetust

Globaalse haardega Hispaania energiakontsern Repsol investeeris Eesti ettevõttesse Stargate Hydrogen, mis arendab kõrgtehnoloogilisi keraamilisi katalüsaatoreid vesiniku tootmiseks. Tehing on osa Repsoli strateegiast laiendada oma tegevust taastuvvesiniku vallas ja tugevdada koostööd tehnoloogiaettevõtetega, kellel on potentsiaal vähendada vesiniku tootmiskulusid.