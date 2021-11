Raamatupidaja: firmasse ostetud elektritõuksi maksud on Soomes paigas, meil alles settib

Juhul kui ettevõte soetab töötajale elektritõukeratta tööülesannete täitmiseks, kuid samas kasutatakse seda ka isiklikul otstarbel ehk ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks, siis erakasutuse osa tuleb maksustada Eesti seaduste kohaselt erisoodustusena.

Elektritõuksi või -jalgratta soetamise seos ettevõtlusega peab olema selgelt põhjendatud, toonitas CHK OÜ omanik ja raamatupidaja Christer Haimi Äripäeva Sõidukite erilehes.

Elektritõukeratta või elektrijalgratta soetamine ettevõtte töötajatele ainult tööülesannete täitmiseks ei ole maksustatav.

Maksustamine sõltub eelkõige sellest, mis eesmärgil elektritõukeratas soetatakse. Soetamise seos ettevõtlusega peab olema selgelt põhjendatud, vajalik või kohane ettevõtluse säilitamiseks või arendamiseks.

Näiteks, kui ettevõtte omab suurt ladu ja soetab laotöötajatele elektritõukeratta, mille läbi tõstab laotöö efektiivsust, siis on olemas selge seos ettevõtlusega.

Kui ettevõtte sõiduauto erisoodustuse hinna arvestamise kord on väga täpselt tulumaksuseadusega reguleeritud ja kõigile ettevõtetele sarnane, siis elektritõukeratta erisoodustuse hinna arvestamise korral see päris nii ei pruugi olla. Erisoodustuse hinna määramisel lähtutakse üldjuhul erisoodustusena antud kauba või teenuse turuhinnast. Kuna turuhinna peab leidma ettevõte ise, siis suure tõenäosusega saavad sarnase erisoodustuse hinna arvutamisel erinevad ettevõtjad ka erinevad tulemused, sh ka erineva maksukohustuse.

Riigi vaates on tegemist ilmselt marginaalse erinevusega ja seetõttu ei ole peetud erinevate erisoodustuste hinna määramiste arvestuspõhimõtteid ühtlustada. Samas näiteks meie põhjanaabrite maksuamet on kehtestanud ka jalgratastele ühtsed erisoodustuse hinna arvestamispõhimõtted.

Lihtsustatult on Soomes tööandja omandis oleva elektrijalgratta erisoodustuse hind kuus 1/12 jalgratta aastasest kogukulust, mis sisaldab nii soetusmaksumuse osa, hooldus- ja remondikulud kui ka muid haldamisega seotud kulusid. Soetusmaksumuse aastane osa arvutatakse soetusmaksumuse jagamisel viie kasutusaastaga.

Christer Haimi raamatupidamisbüroo peakontor on Tartus. Foto: Jassu Hertsmann

Kes on Christer Haimi?

CH Konsultatsioonid OÜ omanikul on majandusalane kõrgharidus ja ligi 20aastane töökogemus, mis peamiselt seotud majandusarvestuse korraldamise ja juhtimisega. Haimi on olnud pikalt tegev avalikus sektoris. Ta on töötanud maksuametis maksuinspektori ja maksude osakonna juhataja asetäitjana ning olnud SA Ida-Viru Keskhaigla finantsjuht.

Töötades Tartu Vangla finantsosakonna juhataja ja direktori asetäitjana, oli ta üks kinnipeetavate rahade arvestamise süsteemi arendajatest. Järgnes kohtute raamatupidamiskeskuse töö ümberkorraldamine ja hiljem keskuse ümberkujundamine riigi tugiteenuste keskuseks. Keskuse eesmärk oli raamatupidamisteenuse pakkumine kõigile ministeeriumitele.

2006. aastal asutas ta oma ettevõtte CH Konsultatsioonid OÜ ning alates 2012. aastast pühendub täiel määral selle juhtimisele.

Ta on raamatupidajate kogu juhatuse ja nõukoja liige ning kuulub raamatupidamisteenuse toimkonda.