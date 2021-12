Foto: via www.imago-images.de

IT-ettevõtjad Sergei Astafjev ja Aleksandr Kostin on värskes dividendide edetabelise võrdselt 19. kohal rohkem 2 miljoni suuruse summaga, suurem osa sellest pärineb firmast ITM Trade, mille töötajate organiseeritud pornoärist kirjutab tänane Eesti Ekspress.

Kui sel aastal ulatus Astafjevi ja Kostini dividendisumma veidi üle 2 miljoni euro, täpsemalt oli see 2 057 471 eurot, siis ka eelmise aasta tabelis olid mehed sarnase dividendiga, toona jäi see 2 miljonile veidi alla ja see andis neile siis andis neile Dividendi TOPis 34. koha.