Tavatu otsus: tarkvaraettevõte ostis lattu 300 tonni terast

Fractory asutaja ja tegevjuht Martin Vares. Foto: Karolin Stimmer

Metallitööstuse idufirma Fractory tegi veebruaris ebatavalise otsuse ning ostis Põhjamaade ja Suurbritannia turgude tarbeks lattu 300 tonni terast. See on esimene kord, kui Fractory laovarudesse raha paigutab.

Ebakindlus tarneahelates pani tööstusidu Fractory tegema tavapäratu sammu ja nii ostis allhanketöödele keskenduv tarkvaraettevõte 300 tonni süsinikterast, kirjutab Äripäeva teemaveeb Tööstusuudised

"Ostsime Põhjamaade ja Suurbritannia turu jaoks ca 300 tonni süsinikterast," kinnitas Fractory asutaja ja juht Martin Vares. "Rahaline risk oli üsna suur, aga tegime arvutused, mis näitasid, et risk oli tol hetkel seda väärt, et hoida oma teenus töös ja täita klientide tellimused. Kuna tegutsesime varakult, siis see hind, mille maksime, ei olnud nii kõrge, nagu see oleks täna."

