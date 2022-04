Kersti Kracht talle esitatud süüdistusest: kas teil on peas kõik korras?

Korruptsioonikahtlustuste tõttu vahi all viibinud Kersti Kracht andis eelmisel aastal pärast vabanemist pressikonverentsi, kus nimetas prokuratuuri huvi etenduseks. Foto: Andras Kralla

Täna prokuratuurilt süüdistuse saanud Kersti Krachti ärritasid küsimused süüdistuse kohta ja ta leiab, et kohtus ootab ees suurejooneline etendus.

Kas Kracht tunneb ise, et on milleski süüdi? „Kuulge, kas te olete kohtunik? Öelge, kas teil on peas kõik korras? Hakkan ennast teile süüdi tunnistama? Ma olen väga häiritud niisugustest küsimustest,“ ärritus Kracht.

