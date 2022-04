Rumeenia kiirustab Musta mere gaasimaardlaid ammutama

Madis Toomsalu ideede plahvatustest: peab vaatama, et ise surma ei saa

Värskes Äripäeva raadio saates "Juhi jutud" on külas konkursi „Parim juht 2022“ finalist, LHV grupi juht Madis Toomsalu, kellega on juttu sellest, kuidas pooleli jäänud ülikoolihariduse ja olematu CVga finantshuvilisest on saanud pangagrupi juht. See on pangagrupp, mida LHV üks asutaja Rain Lõhmus nimetab piraadilaevaks.

Värskes Äripäeva raadio saates "Juhi jutud" on külas konkursi „Parim juht 2022“ finalist, LHV grupi juht Madis Toomsalu, kellega on juttu sellest, kuidas pooleli jäänud ülikoolihariduse ja olematu CVga finantshuvilisest on saanud pangagrupi juht. See on pangagrupp, mida LHV üks asutaja Rain Lõhmus nimetab piraadilaevaks.