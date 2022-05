Standardi uus juht Marek Helm: lihtsalt muutmise pärast ma muuta ei viitsi

Marek Helm juhib Standardit alates selle aasta aprillist. Esimene tõehetk tulemuste hindamiseks on tema sõnul aasta lõpus. Foto: Andres Haabu

Hinnatud tippjuht, varasem maksu- ja tolliameti juht ning viimased aastad Nortali Araabia ja Aafrika äri juhtinud Marek Helm naases Eestisse, et vedada kasvule mööblitööstus Standard. Varasem hinnatud avaliku sektori tippjuht sai eraärist kalli õppetunni. Muutmise pärast ta Standardis aga muutma ei hakka.

"Kui küsida, mis on kõige suurem muutus riigisektorist erasektorisse minekuga, siis riigisektoris ma ei teadnud, kui kallis on aeg. Erasektoris on aja hind ikka metsik," rääkis Helm Äripäeva raadio saates "Kuum tool". Edukates ettevõtetes mõõdetakse tema sõnul töötajate aja kulutamist. "Ei saa olla nii, et "tuli nii kokku", vaid aega plaanitakse väga täpselt, et olla kasumis ja teenida raha. Inimesed on sellega harjunud ja teatakse, kui palju projektide saamiseks kulub ning see tagasi toob," selgitas ta. Samas tehakse seda lenneldes, mitte pingega, et keegi mõõdab stopperiga kõrval.

