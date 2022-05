Infooperatsioonid ja lavastused – prokuratuur süüdistab kuritegelikku ühendust meedia ärakasutamises

Kaitseväe õppus hõrendab töötajate ridu, kuid ettevõtjatel jalga värisema ei pane

Nädala lõpus algavale kaitseväe suurõppusele Siil on kutsutud enam kui 8000 reservväelast, mis harvendab niigi hõredat tööjõuturgu. Kuigi ettevõtjad tõdevad, et asendajate leidmine on kohati keeruline, ollakse õppuste suhtes mõistvad.

Nädala lõpus algavale kaitseväe suurõppusele Siil on kutsutud enam kui 8000 reservväelast, mis harvendab niigi hõredat tööjõuturgu. Kuigi ettevõtjad tõdevad, et asendajate leidmine on kohati keeruline, ollakse õppuste suhtes mõistvad.