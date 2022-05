Boroditš: ma ei tea, mida ma valesti tegin, aga ärge muretsege, mina saan hakkama

Sõda Ukrainas pole välisinvestoreid Eestist eemale peletanud

"Välisinvestorid muretsevad, ent on kahe jalaga maa peal. Neil on palju küsimusi, millele meie peame vastuseid saama," rääkis EASi välisinvesteeringute keskuse juht Joonas Vänto Äripäeva hommikuprogrammis sellest, kuidas on Ukraina sõda mõjutanud Eesti investeerimiskliimat ja kuidas meelitada siia uusi investoreid.

