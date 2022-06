Raivo Rand: aasta lõpus näeme ehitusturul katastroofi

Ehituskontserni president: inimesed ise kutsuvad sügiseks kurja kaela

Soome ehituskontserni YIT Group president Markku Moilanen usub, et sügiseks pikalt buuminud kinnisvara- ja ehitusturg normaliseerub ning suuri raskuseid, nagu paljud kardavad, ei tule. "Kui me ise pidevalt räägime, et sügis tuleb tume, siis muutub see lõpuks isetäituvaks ennustuseks. Sügisel ei saabu maailmalõpp," ütles ta.