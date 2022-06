Kirjanen: arvamuspõhine metsapoliitika viib meid ummikusse

Graanul Investi juht Raul Kirjanen usub, et metsasektor pakub rohepöörde kontekstis lahendusi, mistõttu rahvusvaheline nõudlus kindlasti kasvab. Foto: Liis Treimann

Graanul Investi juhi Raul Kirjaneni sõnul on metsandussektori suureks väljakutseks see, et kogu tarneahel on kõigi silme all. „Täna nähakse ühte otsa, aga kasu on vähem näha. Seepärast on segadust ja kriitikat rohkem,” rääkis ta ekspordikonverentsil.

Kirjanen selgitas, et kõik näevad tarneahelat alates puu istutamisest. Kuna metsandussektor ekspordib väga palju, siis jääb tema sõnul pigem silma see, mis toimub metsas tooraine peal, mitte seda, milliseid tooteid sellest valmistatakse.

