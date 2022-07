Eestis pöördus uute sõiduautode müük langusse: kukkumine veerandi jagu

Anomaalia autoturul: kaks aastat vana auto läheb kaubaks sama kallilt kui uuena

Varem kehtinud ütlus, et auto hind hakkab langema kohe, kui sellega salongist välja sõita, on nüüdseks möödanik – kasutatud autode hinnad rallivad, hinnatõusu hirmus krabatakse seda, mida saada on.