Uudised

Äripäev

12. juuli kell 5:15 Jaga lugu:







Venemaa on okupeeritud linnas välja andnud üle 10 000 passi

Pildil seisavad Donetskis inimesed järjekorras, et omale Venemaa passi saada. Foto: AP Photo / Scanpix

Venemaa okupatsiooni all olevas Ukraina linnas Hersonis on eelmise kuuga välja antud üle 10 000 Venemaa passi, vahendab Börsen.

Sellise väite on Telegramis esitanud sõjaväe määratud linnajuht Ekaterina Gubareva. Herson on üks Ukraina olulisemaid lõunapoolseid sadamalinnu. Venemaal on kontroll linna üle juba mitu kuud ning aprillis teatas sõjavägi, et määratud on uus linnapea. Sellest ajast alates on Venemaa mõju üle linna laotunud.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev