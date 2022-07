Katre Kõvask lahkub Tallinkist

Paavo Nõgene: kogu transpordisektor maksab kahe aasta töö tanklasse

Tallinki juht Paavo Nõgene tõdes, et kuigi Tallink on pandeemia ajal oma tegevust oluliselt kuluefektiivsemaks muutnud, siis praegune kütuse hinnatõus tõmbab kasumimarginaali taas väiksemaks – nii on see kogu transpordisektoris.