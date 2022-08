Eesti teenib taas miljoneid CO2 müügist. Kuidas toimib süsinikuturg?

SEB – pank kui IT-ettevõte

Pangad konkureerivad üha enam IT- ja tehnoloogiafirmadega sama tööjõu pärast. Näiteks SEB Panga Balti IT ja äriarenduse meeskondades töötab kokku umbes 600 inimest, kuid uusi spetsialiste otsitakse juurde pidevalt. Kas pank on pank või hoopis IT-ettevõte, selgub värskest saatest "Minu karjäär".

