Ameerikas elav eestlane: Trump kandideerib uuesti, aga eelmine duell ei kordu

Aimar Ventsel: kaasaegsel Venemaal pole Ukrainat olemas. Meid samuti mitte

See ülbus, millega Venemaal mõnitatakse Ukrainat või ka Eestit, on seotud siira usuga, et rahvad tahavad Vene lävele tagasi roomata ja andeks paluda, kirjutab etnoloogiadoktor Aimar Ventsel.

