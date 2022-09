Eesti uute autode müük nägi üle pika aja kasvu

Röögatu hind kuulutab gaasiautodele lõppu

Kaks aastat tagasi surugaasi ehk CNG-auto ostnud Katrin on pettunud: kütuse hind on enam kui aastaga tõusnud röögatult, mistõttu on ta veendunud, et liisingu maksmine ja autoga sõitmine ajaks ta pankrotti.