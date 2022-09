Uudised

Äripäev

29. september kell 15:26 Jaga lugu:







Raadiohommikus: investeerimisideed, elektri hind, tasude kadumine ning Äriplaan 2023

Investor Jaak Roosaare. Foto: Liis Treimann

Nädala viimases hommikuprogrammis jagab investor Jaak Roosaare ostusoovitusi aktsiatele, mida ta ka ise aktiivselt oma portfelli lisamas on ja millesse pikemaajaliselt usb. Samuti selgub reedel riikliku toetusmeetmena loodava elektri universaalteenuse hind.

Universaalteenuse hinnast, reaalsest rakendamisest ning selle mõjudest tarbijatele räägib Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos. Äriregistri tasude kaotamisest alates 1. oktoobrist, selle põhjustest ning mõjust ettevõtjatele räägivad justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler Viljar Peebu ning registrite ja infosüsteemide keskuse kohtute registrite talituse juhataja Ingmar Vali.

Rikaste TOPis olemisest ning ettevõtjate väljakutsetest ja võimalustest praeguses majanduslikus olukorras räägib kinnisvaraärinaine Jana Tool. Äsja toimunud Äriplaan 2023 muljetest ja oluliseimatest mõtetest ning esinemistest räägib üritust modereerinud ajakirjanik Viivika Rõuk.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Simo Sepp ning uudistetoimetaja Mai Kroonmäe.

Saatepäeva jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Soraineni sagedus". Septembrikuu saates vaagisid saatejuhid Oliver Ämarik ja Kaupo Lepasepp, millised erinevused on vahekohtumenetluse ja tavakohtumenetluse vahel ning mis juhtudel üht teisele eelistada.

Saatekülalised olid advokaadibüroo Sorainen nõunik ja vandeadvokaat Maria Pihlak ning Eleringi juriidilise talituse juhataja Karin Täär. Maria Pihlak juhib Sorainenis rahvusvaheliste vahekohtumentluste valdkonda Eestis.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokkuvõtvas saates tuleb juttu kinnisvaraturust, energia varustuskindlusest ja järgmise aasta plaanidest, mille kaarte avasid nii valitsus riigieelarvega kui ka ettevõtjad „Äriplaan 2023“ konverentsil. Kuulutame välja ka nädala võitjad ja kaotajad. Nendel teemadel arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Jana Saarkoppel, Janno Riispapp ja Karl-Eduard Salumäe.

12.00–13.00 "Lühisaade: Obskuurne majandus". Pikemad mehed saavad paremat palka ja on tõenäolisemalt edukamad karjääriredelil tõusjad. Paljud lühikesed mehed USAs, Venemaal, Indias ja veel mitmel pool maailmas teevad kuuekohalise hinnasildiga ja väga piinarikka protseduuri läbi, et selliseid lühikese mehe kehvasid sotsiaalseid ja majanduslikke väljavaateid parandada. Eriti on see protseduur saanud populaarsemaks pärast pandeemiat. Kuula täpsemalt juba saatest. Saatejuht on Linda Eensaar.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas Instagrami mentor Katriin Mangus, kes räägib Instagrami erinevatest sisuvormidest ja lisategevustest, mis aitavad tulemust tuua. Lisaks räägitakse ka sellest, kui Instagrami konto ei tööta nii nagu peab, siis millised on need tegevused, mis tuleb ära teha. Lisaks antakse soovitusi postituste sageduse, plaani tegemises, linkide lisamises ning tagimise kohta. Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

15.00–16.00 "Imeline teadus".

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit