Kullerite ja taksojuhtide keelenõude seadus ohustaks ka põgenike töökohti

Seaduseelnõuga tahetakse hakata ka digiplatvormi kaudu töötavatelt isikutelt nõudma B1 keeletaseme oskust. Foto: Liis Treimann

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase allkirjaga seaduseelnõu, mis nõuab ka kulleritelt ja taksojuhtidelt eesti keele oskust, raskendaks haavatavate ühiskonnagruppide rahateenimise võimalusi, leiab Bolti valitsussuhete juht Henri Arras. Nii Bolt kui Wolt plaanivad anda eelnõule omapoolse tagasiside.

„Näiteks Eestisse saabunud sõjapõgenikelt võib see võtta olulise võimaluse teenistuseks, nihutades koormuse riigi tugisüsteemidele,“ ütles Arras. Ta lisas, et eelnõu on veel värske ja Bolt alles analüüsib seda, et edastada sellele omapoolne tagasiside esmaspäevaks.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev