Arendajad libistavad hindade säilitamiseks projekte sahtlipõhja

Ehitusettevõtja Raivo Rand uute korterite sooduspakkumistega kaasa ei lähe, kuigi tema kahest peagi valmivast kortermajast on alla poole müüdud. Kui praegu tõmbavad arendajad mahtusid kokku, jõuab ühel hetkel turule taas suurem defitsiit, ütles Raivo Rand. Foto: Andras Kralla

Majanduslangus on jõudnud kinnisvaraturule: ostjate huvi on kukkunud ja ehituse hind on langenud. Arendajad külmutavad vastukaaluks projekte, et kinnisvara hinda üleval hoida.

“Kui sa näed, et su müügitempo on aeglasem kui see, mida sa prognoosisid suvel, siis sa peaksid ka tootma selles tempos, kuidas sa müünud oled. See on lihtsalt kaine vaade,” ütles Liveni juht Andero Laur. Külmutamine on tema sõnul turul nõudluse ja pakkumise tasakaalu hoidmiseks mõistlik samm.

