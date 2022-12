Nädala lood: ministri tüli ettevõtjatega ja Jaak Roosaare investeeringu dilemma

Ettevõtlusminister Kristjan Järvanit tabavad raskustega võitlevate ettevõtjate kriitikanooled. Foto: Andras Kralla

Selle nädala olulisemate teemade hulka kerkisid ettevõtlusministri läbisaamine ettevõtjatega ja investor Jaak Roosaare investeeringu eetilisus.

Äripäev kirjutas neljapäeval, et ettevõtjate ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Kristjan Järvani vahel podiseb tuline konflikt . Mitmed ettevõtjad kahtlevad, kas Järvan ikka sobib oma ametikohale. "Majanduslanguses sõpru ei võida," ütleb selle peale minister.

Kriitikat ministri tegevusele jagasid nii mööblitööstuse Standard omanik Enn Veskimägi, Swedbanki juht Olavi Lepp, toiduliidu juht Sirje Potisepp, puitmassitootja Estonian Cell juhatuse liige Siiri Lahe kui ka puitmajaliidu tegevjuht Annika Kadaja.

Mingil määral avaldast ministrile toetust Äripäeva raadios kõnelenud suurettevõtja Oleg Gross, kuid nentis, et kuigi suures pildis ei tohiks riik ettevõtteid toetada, leidub ka erandeid.

Marek Helm selgitas Standardist lahkumist

Kokkupuude Enn Veskimäega tuli kõneaineks veel Standardi endisel juhil Marek Helmil, kes nüüdseks leidis uue töö idufirmas. Looduslikul kiirgusel põhinevaid skännereid tootvas GScanis on Helm töötanud ligikaudu kaks kuud.

Intervjuus Äripäevale selgitas Marek Helm , mis pani ta otsustama idufirma kasuks ning vastas küsimusele, kas ta kahetses Standardisse minekut.

"Te näete, mis seisus on täna teine tööstus," ütles Helm.

Samuti rääkis Marek Helm, millised on plaanid GScaniga.

Ajakirjanik peab Jaak Roosare investeeringut häbiväärseks

Jaak Roosaare ja LHV soovitus osta Venemaal tegutseva Silvano Fashion Groupi aktsiaid on silmakirjalik, kirjutas Äripäeva ajakirjanik ja väikeinvestor Eliisa Matsalu . "Kui tahame elada paremas maailmas, peaks rahatarkusega kaasas käima ka moraalikompass," põhjendas Matsalu.

Ajakirjaniku hinnangul on Roosaare ja LHV Panga ostusoovituse sõnum, et agressorriiki Venemaad ei pea igal võimalusel boikottima ja et on okei sõjast kasu lõigata.

Äripäev kirjutas eelmise nädala lõpus , et aasta algusest kolinal kukkunud pesutootja Silvano Fashion Groupi aktsia on keerulisest majanduslikust ja pinevast poliitilisest olukorrast hoolimata sattunud nii tuntud investori Jaak Roosaare kui LHV analüütikute ostusoovituste nimekirja.

Juhid ostsid ettevõtte välja

Ulla ütles, et ostmise protsess oli aktiivselt laual paar kuud. Tema sõnul oli Livonia eesmärk leida Hortesele omanik, kes näeb pikka vaadet ja tunneb äri.

Pea 100 000eurose ajatatud maksuvõlaga Hortes on mitu aastat olnud kahjumis. Ulla ütles, et tulenevalt üldisest majanduse olukorrast, pikast koroonakriisist ning kahe kaupluse järjestikusest avamisest koroona-ajal, on Hortesel olnud rasked, aga arendavad aastad. Omaniku vahetusega on Ulla sõnul ettevõttesse kaasatud täiendavaid ressursse, mis annab Hortesele võimaluse stabiilseks kasvuks.

Väikeinvestorid hülgasid Tallinna kinnisvaraturu väikelinnade kasuks

Kuressaare, Paide, Rapla, Pärnu ja Jõhvi – see on valik kuumadest sihtkohtadest, kuhu väikeinvestorid on läinud oma kinnisvaraimpeeriumit ehitama.

"Mida parem remont, seda suurem on soovijate hulk. Mul on olnud isegi olukord, kus tekkis ülepakkumine," ütles üks väikeinvestor Jõhvi turu kohta.

Eesti lipu alt lahkub arvestatav tööandja

Kolmapäeval teatas Tallinkiga Soome lahel konkureeriv Viking Line, et registreerib praegu veel Eesti lipu all sõitva reisilaeva Viking XPRS Soome laevaregistris . Laevameeskonnal tuleb seetõttu soovikorral uuesti tööle kandideerida.

Otsus registreerida laev Soomes tehti selleks, et lihtsustada töötajate värbamist ja võimaldada ettevõttel kogu personali juhtimist ilma vahendajateta, teatas ettevõte. Ümberregistreerimine on plaanis viia lõpuni 2023. aasta esimeses kvartalis. See tähendab ka 175 töökoha kadumist Eestist