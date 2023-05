Auto|Piloot. Renault Austral – ühemõtteline auto

Renault Austral jagab platvormi Nissan Qashqaiga, kuid mitte jõuallikaid. Foto: Karl-Eduard Salumäe

Renault' uus krossover on tehtud teada-tuntud retsepti järgi. Ka tulemus tuleb tuttav ette.

Renault Australisse esimest korda sisse istudes sünnib lihtsasti tõdemus, et sõitjateruum on sel igati viks – korralikud materjalid ja viimistlus, suur terava pildiga puuteekraan, piisavalt füüsilisi nuppe, asjalikud panipaigad. Ainult et viis päeva hiljem võib see olla jätkuvalt kandvaim mõte, mis sul selle kohta leidub. Küsige, kuidas ma tean …

Kõrgema isteasendi ruulimisel

Renault', Nissani ja Mitsubishi alliansi tootena jagab Austral platvormi Nissan Qashqaiga, mille 16 aastat tagasi müügile jõudnud esimene põlvkond andiski väga paljudele inimestele selguse, et nende jaoks on auto puhul kõige tähtsam kõrgendatud isteasend. Selle nimel loobuvad nad mängleva kergusega tavakõrge auto eelistest nagu näiteks parem juhitavus, mis niikuinii ei ole neile mõistetav suurus. Samas maasturlikud omadused, alustades kas või nelikveost, pole samuti olulised. Kui nende ärajätmisega saab hinda paremaks, siis käib valik kergelt.

Asendab Austral aga mudeli, mis tükk maad hiljem, mil krossoveriteks kutsuma hakatud sõidukite vorpimine käis juba täie hooga, turule sisenedes ei suutnudki korralikult kanda kinnitada – Renault Kadjari. Ning saabuv uus Espace on sisuliselt pikemaks veditud Austral. Ilmselt selgitab see osaliselt, miks ka väiksema mudeli sõitjateruum jätab noobli mulje.

Olgu veel kord rõhutatud, et see on tõesti kobe. Lisaks keskekraanile väärib kiitust sama klaari pildiga digitaalne näidikuplokk. Automaatkasti käiguvalits asub roolisambal, nagu näiteks Mercedestel, see-eest leiab esiistmete vahelt mugava randmetoe, mis toimib ühtlasi panipaiga kaane käepidemena. Lisavarustusena pakutakse juhi ja kaassõitja toolile massaažifunktsiooni ning tore lüke on ka nn lemmiku nupp roolil, mis teeb seda, mida konkreetne kasutaja enda jaoks kõige tarvilikumaks peab – näiteks lülitab sisse mingi soojenduse või hoopis käed-vabad parkimisabi.

Australi tugevaim külg – kõigiti hea sõitjateruum. Foto: Karl-Eduard Salumäe

Muus mõttes aga …