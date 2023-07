Pankrotihaldurid kaebasid ministrile ja nõuavad kritiseerija suhtes distsiplinaarmenetlust

Nõudlik koputus, mida, näe, oligi vaja

Pankrotihaldurite koja reaktsioonid Äripäeva artiklile kõnelevad sellest, et haldurid pole kriitikaga harjunud. See omakorda lubab aga väita, et säärast raputust oligi tarvis, kirjutab Äripäev juhtkirjas.